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أخبار العالم

إحباط تهريب آثار فرعونية إلى الكويت .. والشرطة تبحث عن مصري| فيديو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب آثار فرعونية إلى الكويت
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قسم الخارجي
تمكنت إدارة الجمارك في الكويت، من إحباط محاولة تهريب كمية من الآثار الفرعونية داخل إحدى الحقائب القادمة من مصر.


وبحسب الإدارة العامة للجمارك الكويتية، فإن أحد المفتشين اشتبه بحقيبة أمتعة شخصية تم شحنها من مصر، حيث عثر بداخلها على قطع يشتبه بأنها آثار فرعونية تم تهريبها.


وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الحقيبة كانت مرسلة لمواطن مصري يقيم في الكويت، لكن عند حضوره لاستلامها وعلمه بتفتيش الحقيبة، لاذ بالفرار.


وقالت الصحيفة إن المواطن المصري صاحب الـ37 عاما هرب إلى جهة غير معلومة، كما تم بلاغ الجهات المختصة لتعقبه وإلقاء القبض عليه.


من جانبها، نشرت إدارة الجمارك الكويتية مقطع فيديو، يبين الآثار المشتبه فيها بعد ضبطها من قبل مفتشي الجمرك الجوي، حيث يبين المقطع عددا من القطع الأثرية الفرعونية بعد العثور عليها في حقيبة قادمة من مصر.


واتخذت السلطات الكويتية الإجراءات اللازمة لتسليم القطع إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
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