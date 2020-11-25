أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. محافظ كفر الشيخ يكشف استعدادات التعامل مع موجة الطقس السيئ.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن ساحل البحر الأبيض المتوسط يحتوي علي قري ومدن عديدة علي مدار 120 كيلو ونتعرض لأجواء من الطقس متغيرة طوال العام وبالتنسيق مع هيئة الأرصاد نقوم بالحصول علي خرائط علمية علي مدار الساعة .





وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر، ان هذه الخرائط تؤكد أن المحافظة ستتعرض اليوم لموجة أمطار غزيرة ورعدية خصوصا علي المراكز الساحلية وبالمشاركة مع جميع الجهات في محافظة كفر الشيخ قمنا بالاستعداد الي هذه النوة من الامطار .





وأوضح نور الدين ، ان المحافظة قامت بتعطيل الدراسة في المراحل العامة والازهرية فقط وقنا بالتنسيق مع مع جامعة كفر الشيخ لتعطيل الدراسة اليوم فقط واذا استدعى يوم الخميس الموقف إعطاء إجازة سنقوم بعمل ذلك طبعا للموقف. إعطاءإجازة





وتابع جمال نور الدين، أن الأرصاد أخطرتنا بتعرض المحافظة لموجة شديدة من الأمطار الغزيرة اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، مما يسبب تضررا بالطرق وعلى أثره ستكون المسيرة التعليمية اليوم في غاية الصعوبة.





واستكمل محافظ كفر الشيخ : أنه إذا ازدادت الأمور سوءًا سنستمر في مد تعطيل الدراسة إلى يوم الخميس، ولكن نتمنى تحسن الجو".





وأشار الي أنه أعلن تعطيل الدراسة بكافة أنواعها سواء العام أو الأزهري أو الجامعي بالمحافظة اليوم الأربعاء وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.





وقد قرر اللواء جمال نور الدين تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة "المرحلة الإبتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفر الشيخ"؛ نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد.





مضيفا ان هذا القرار حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكدًا علي أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.





ووجه محافظ كفر الشيخ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون في انعقاد دائم علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كافة الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار المتوقع سقوطها أولا بأول، ورفع تقرير بالأعمال التي تمت في حينه.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أخطرت محافظة كفر الشيخ ، على أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على المحافظة خلال الـ 3 أيام المقبلة، وأن تكون على أتم الاستعداد لذلك.





وقررت 6 محافظات تعليق الدراسة اليوم، الأربعاء، بسبب الطقس السيئ المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.