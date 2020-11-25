ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يعلن بدء إجراءات تسليم السلطة لوزير خارجية بايدن

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
Advertisements
قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدء الوزارة في إجراءات انتقال السلطة  لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال بومبيو- ردا على سؤال حول العملية الانتقالية- إنه لم يتحدث مع جو بايدن، أو مرشحه لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لكنه أكد أن وزارة الخارجية بدأت عملية انتقال السلطة.

وأضاف الوزير الأمريكي "سنفعل كل ما يقتضيه القانون"، ولم يستبعد بومبيو عقد اجتماع مع خلفه بلينكن قائلا إنه يتطلع إلى ذلك.

كما رفض مايك بوميو الإجابة عن سؤال حول أي نصيحة أو تعليق يوجهه لخلفه أنتوني بلينكن.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن عن أسماء أعضاء حكومته على رأسهم أنتوني بلينكن مرشحه لمنصب وزير الخارجية.

وعقب اختياره للمنصب، قال بلينكن إنه سيفعل كل ما بوسعه للنجاح في هذا المنصب بالتعاون مع الجميع.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن وزير خارجيته سيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية واستعادة الثقة في وزارة الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بومبيو: لوم ترامب لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات عتاب سخيف

بعد تصريحات عن فوزه بولاية ثانية.. ترامب يمدح وزير خارجيته بومبيو

فوضى انتقال السلطة بأمريكا.. بايدن يخطو بثقة نحو البيت الأبيض.. وترامب يسقط في فخ الكوميديا السوداء

التناقض والفوضى يسيطران على انتقال السلطة بأمريكا.. بايدن يخطو بثقة نحو البيت الأبيض بإجراءات سريعة.. فريق ترامب يسقط في أخطاء كوميدية.. ومخاوف من تأخير تقليد التنازل عن الرئاسة

الخارجية الأمريكية تمنع بايدن من الاطلاع على رسائل زعماء العالم له

"ذا هيل" الأمريكية: بلينكن أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن

ترشيحاتنا

هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب

محمد إبراهيم يكشف سبب موافقته على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا

اتهامات بالتحرش تنتهي باستبعاد مدرس وآخرين بمدرسة بالمنوفية

الإفتاء توضح حكم ارتداء الحجاب القصير بدلًا من الخمار

حكاية الفنان محمود عبد المغني من الوراق لصاحب المقام.. فيديو

كاف يخطر الزمالك بموعد المسحة الطبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور