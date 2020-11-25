بومبيو يعلن بدء إجراءات تسليم السلطة لوزير خارجية بايدن

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدء الوزارة في إجراءات انتقال السلطة لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





وقال بومبيو- ردا على سؤال حول العملية الانتقالية- إنه لم يتحدث مع جو بايدن، أو مرشحه لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لكنه أكد أن وزارة الخارجية بدأت عملية انتقال السلطة.





وأضاف الوزير الأمريكي "سنفعل كل ما يقتضيه القانون"، ولم يستبعد بومبيو عقد اجتماع مع خلفه بلينكن قائلا إنه يتطلع إلى ذلك.





كما رفض مايك بوميو الإجابة عن سؤال حول أي نصيحة أو تعليق يوجهه لخلفه أنتوني بلينكن.





وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن عن أسماء أعضاء حكومته على رأسهم أنتوني بلينكن مرشحه لمنصب وزير الخارجية.





وعقب اختياره للمنصب، قال بلينكن إنه سيفعل كل ما بوسعه للنجاح في هذا المنصب بالتعاون مع الجميع.



