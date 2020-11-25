بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها وعائلتها

وجّهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة مؤثرة، لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت رانيا ياسين صورة عائلية رفقة زوجها الفنان محمد رياض وشقيقها عمرو ووالدتها الفنانة شهيرة و والدها الراحل، مصحوبة بتعليق: "وحشتني لمة العيلة الحلوة الناس الحلوة اللي بجد الدفء والكلمة الحلوة الحنية والضحكه اللي من القلب في 3 سنين فقدت خالي اللواء ناصر حمدي الرجل الجميل ابو لسان حلو الرقيق الحنين وبعده جوز خالتي المهندس بدر تيسير صاحب اجمل روح وطيبه قلب غير عادية.





وتابعت "مفيش لمَّة يبقي ليها طعم من غيره ابدا، ثم ابي الغالي اطيب واحن اب في الوجود، السند والظهر والامان، الطيبة والحنية والعطاء الي ملوش حدود؛ كبير في كل تصرفاته وفعلا كان هو الكبير كبير العيله 😭الله يرحمهم جميعا يارب ويسكنهم فسيح جناته".





وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.





وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.





وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت فى رمضان الماضى فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



