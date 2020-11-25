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رياضة

خليفة عبدالله السعيد.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع صفقة جديدة مقابل 250 ألف جنيه

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن صفقة جديدة لصفوف الفريق الإسكندراني، خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكتب "عامر" عبر حسابه على "فيس بوك": "سموحة سيضم غدًا أفضل ناشئ في كرة القدم المصرية، الصفقة تمت بمبلغ 250 ألف جنيه، واللاعب عمره 20 عامًا، وينتظر أن ينضم إلى الفريق الأول".

وأضاف: "من أول يوم تدريب وظهر أن هذا الناشئ يمثل مستقبل كرة القدم في مصر، ويذكرنا باللاعب عبد الله السعيد في بداياته، اللاعب اسمه محمد شوقي والأيام القليلة القادمة ستكون خير دليل على ما أقول".

كما أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفني والإداري، أمس الاول الاثنين، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، وذلك قبل مواجهة فريق المجد السكندري غدًا في اطار برنامج المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني للاستعداد للموسم الجديد وهناك مباراتين في القاهرة أمام بيراميدز يوم 29 نوفمبر الجاري، ولقاء إنبي يوم 2 ديسمبر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي على فترتين صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفنية والبدنية للاعبين خصوصًا الصفقات الجديدة وذلك بعدما ألغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السيئ الذى ضرب الإسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية  من الصفقات الجديدة التى تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر ونجح أمس فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

ويحاول مسئولو سموحة إقناع عدد من اللاعبين الكبار للانضمام لصفوف "الموج الأزرق" فى الموسم الجديد على رأسهم أحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، وكريم بامبو وكاسونجو لاعبا الزمالك ولكن سيتم حسم الأمر عقب انتهاء مباراة القطبين فى دورى أبطال أفريقيا.
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