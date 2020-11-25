أحلى من المطاعم .. طريقة عمل ستربس الدجاج بنكهات مختلفة

ستربس الدجاج من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص الأطفال مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل و بنكهات مختلفة.





مقادير ستربس الدجاج

كيلو صدور دجاج

كوب دقيق

٢ بيضة

كوب لبن رايب أو زبادي

ملعقة كبيرة زعتر جاف

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودر

٢ ملعقة صغيرة بصل بودر

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٢ ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة قرفة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

٢ كوب بقسماط

كوب كورن فليكس مطحون

زيت غزير للقلي









طريقة تحضير ستربس الدجاج

في طبق التحضير يخلط البيض مع اللبن الرايب والدقيق ومن ثم تضاف التوابل والملح والفلفل.

تقطع صدور الدجاج شرائح طولية وتتبل بالخليط ساعة على الأقل.

في طبق تحضير آخر يخلط البقسماط مع الكورن فليكس ويتبل بالملح والفلفل الأسود ونفس توابل تتبيل الدجاج.

ترفع قطع الدجاج من خليط البيض وتغطى جيدًا بخليط البقسماط.

يتم الضغط بشده حتى تتماسك الطبقة الخارجية.

تقلي ستربس الدجاج في الزيت الساخن الغزير حتى تحصل على لون ذهبي.









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صوص المايوشاير





٢ كوب مايونيز

ملعقة كبيرة ورشيسترشاير صوص

ربع كوب كاتشب

ربع كوب هوت صوص

ملعقة صغيرة ثوم بودر

شطة

ملح و فلفل

طريقة تحضير المايوشاير

تخلط كل المكونات معًا حتى تتجانس. يقدم الصوص مع الدجاج المقلي









صوص التارتار





كوب مايونيز

نصف كوب خيار مخلل مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب شبت مفروم

عصير ليمونة









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طريقة تحضير صوص التارتار





تخلط كل المكونات معًا حتى تتجانس.

يقدم الصوص مع ستربس الدجاج









صوص مشروم

٢٥٠ جم مشروم شرائح

زبدة

بصلة مفرومة

ملح و فلفل

٢ فص ثوم مفروم

٣ عود زعتر فريش مفروم

نصف كوب مرقة

كوب كريمة طهي

ربع كوب بقدونس مفروم









طريقة تحضير صوص مشروم





يشوح البصل في الزبدة حتى يحصل على لون ذهبي.

يضاف الثوم والمشروم يشوح حتى يتكرمل. تضاف المرقة و الكريمة ويترك الخليط ليغلى ومن ثم نضيف الزعتر و ملح والفلفل.

يترك الصوص على النار حتى يتكثف ويسمك. يضاف البقدونس ويرفع الصوص من على النار.

يستخدم الصوص في عمل ساندوتش ستربس الدجاج بصوص المشروم.



