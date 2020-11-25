لمتابعة تداعيات الطقس السيئ.. جولات مكثفة لمحافظ البحيرة لتفقد المدن الساحلية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأجهزة والطقم للمتابعة والاشراف على كافة جهود رفع آثار موجة الطقس السيىء الحالية، لافتا إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقًا لما هو معد مسبقًا وأنه رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجار رفع التراكمات أولًا بأول.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها، منذ قليل بمدينة رشيد ، للوقوف على الجهود المبذولة لرفع تراكمات مياه الأمطار، ومتابعة أعمال رفع آثارها بالشوارع ، واطمأن على مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار والطقس السيئ الذي تتعرض له المدينة.





وتفقد محافظ البحيرة الأعمال الجارية لرفع آثار تجمعات المياه على الطريق الدولى الساحلى وبمدخل المدينة والكورنيش وأسفل الكوبرى الدولى

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوي والاستنفار التام وجاهزية كافة الأطقم والمعدات مؤكدا على توفير ودعم المحافظة للمركز بكافة المعدات والأطقم اللازمة للتعامل والتدخل لرفع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة اذا استدعى الامر.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ومشرف القطاع الشمالى وم سلوى زكى رئيس المدينة وم محمد سعيد نشأت رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى.





يذكر أن شهدت مراكز محافظة البحيرة، صباح اليوم سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة ، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وكان قد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء أيضا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة مع استثناء القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات





قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء ٢٥ نوفمبر، حرصا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا لما يحددها رئيس الجامعة





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





شدد محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدميه ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف على ضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير التالية:- إلغاء كافة الأجازات وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارنة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.





أشار هشام آمنة، إلى أهمية مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار





أكد أيضا أن تم مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظأ على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير الأمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.





وأشار إلي أن تم التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة، التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة، اخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة او المنخفضة فى حالة الامطار الغزيرة او السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين





أكد هشام آمنه، ان المحافظة مستعدة من خلال اكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمه عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الازمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالارشادات والتعليمات.



