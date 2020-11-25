صوت لـ صلاح.. صدى البلد يرصد خطوات التسجيل على جوائز الأفضل 2020 من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، القائمة المختصرة للأسماء المرشحة للحصول على جائزة (الأفضل) لعام 2020.





وشهدت القائمة تواجد اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني.





وجاءت الأسماء المرشحة كالتالي:





قائمة أفضل لاعب:





- تياجو ألكانتارا (إسبانيا - بايرن ميونيخ / ليفربول)





- كريستيانو رونالدو (البرتغال - يوفنتوس)





- كيفين دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)





- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - بايرن ميونخ)





- ساديو ماني (السنغال - ليفربول)





- كيليان مبابي (فرنسا - باريس سان جيرمان)





- ليونيل ميسي (الأرجنتين - برشلونة)





- نيمار دا سيلفا (البرازيل - باريس سان جيرمان)





- سيرجيو راموس (إسبانيا - ريال مدريد)





- محمد صلاح (مصر - ليفربول)





- فيرجيل فان دايك (هولندا - ليفربول)





وسيتم اختيار الأفضل من بين الأسماء المرشحة، في حفل يقام يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.





ويستعرض صدى البلد طريقة التصويت لمحمد صلاح في جوائز الأفضل في الفيفا لعام 2020:.





1- الدخول على موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) من هنا





2- قم بالتصويت لثلاث لاعبين على الترتيب من الأول إلى الثالث





3- قم بالتأكيد على اختيارك من خلال الزر المتواجد اسفل القائمة المختارة.





ويعود الفرعون المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول من جديد، بعد تعافيه تمامًا من فيروس كورونا، الذي تعرض لإصابته خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، مما أبعده عن لقائي منتخب بلاده أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا، وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.





ويستضيف فريق نظيره أتالاتا الإيطالي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة رقم 4 ببطولة دوري أبطال أوروبا.



