حملة الرئيس المنتخب: ترامب وبايدن لن يتواصلا بشكل مباشر من أجل نقل السلطة

أعلن المقر الانتخابي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المباشرة حول نقل السلطة بين الرئيس المنتخب بايدن، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليست ضرورية، كاشفة بذلك أن ترامب وبايدن لن يتواصلا بشكل مباشر من أجل إجراءات نقل السلطة.
وقالت ممثلة الحملة الانتخابية لبايدن، كيت بيدينجفيلد، في إفادة صحفية إن حملة بايدن راضية عما تم تحقيقه من إجراءات لنقل السلطة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفة: "فريقنا بدأ بالفعل في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل استمرار عملية نقل السلطة بنجاح"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وأضافت: "لكننا نعتقد أنه ليس ضروريًا أن يتحدث الرئيس المنتخب بايدن مع الرئيس ترامب لكي يحصل على تلك المعلومات".
واستدركت قائلة: "بالطبع إذا كان الرئيس ترامب مستعدًا للتحدث مع الرئيس المنتخب بايدن ، فسنعمل على تحقيق ذلك".
وأعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، أنه يتوقع حصول الأخير على التقارير اليومية للمخابرات الأمريكية المخصصة للرئيس بدءًا من يوم الاثنين المقبل.
وقالت المستشارة جين بساكي، في فريق بايدن الانتخابي في إحاطة إعلامية إن فريق بايدن يتوقع حصول الرئيس على أول تقرير من المخابرات الأمريكية يوم الاثنين المقبل.
وأضافت بساكي أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيعلن عن الأعضاء الرئيسيين في فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن فريق بايدن الانتقالي أطلع على عملية الإسراع في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك عقب موافقة البيت الأبيض، أمس، على السماح لتسليم بايدن الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن تقارير سرية لجهاز المخابرات، التي خصصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وذلك في إطار الخطوات المتبعة لنقل السلطة إلى إدارة بايدن الجديدة.
وقال مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض وافق على تسليم الموجز اليومي إلى بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبموجب هذا القرار، سيتمكن من بايدن من الوصول إلى المعلومات المخابراتية حول التهديدات التي تحدق بالأمن القومي حول العالم.
إلا أن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز شدد على جميع موظفى البيت الأبيض بأنه لا ينبغي التحدث مع فريق بايدن الانتقالى ما لم يتم التصريح بذلك من ترامب على وجه التحديد، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.