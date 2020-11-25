ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت علا رشدي من خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، حيث كانت ترتدي فستانا باللون الاسود السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

وتركت الفنانة علا رشدي شعرها منسدلا على طريقة الكيرلى، ووضعت اللمسات البسيطة من المكياج وعدسات لاصقة باللون الأزرق.

وشاركت الفنانة علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.




وتدور أحداث مسلسل مسلسل "ونحب تاني ليه" فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

وكانت علا رشدي كشفت عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.

ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.

زوجها الفنان أحمد داود سبق وأن أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وكتب أحمد داوود  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".

كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، سبق وأن نشرت صورتين لها مع الفنان احمد داود و زوجتة الفنانة علا رشدى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ". 
عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سقوط لافتة الزمالك نادي القرن الحقيقي بسبب الأمطار.. شاهد

بعد إضافة مليون كمامة جديدة.. 5 مواصفات جودة للكمامات المطروحة على بطاقات التموين

الاهلي بمن حضر.. تعليق قوي من وليد سليمان بعد الإعلان عن إصابات كورونا بالفريق

استشاري العلاقات الأسرية تكشف أسباب الخيانة الزوجية

بعد أنباء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني| زوجة أحمد الفيشاوي توجه رسالة دعم للفنانة

ما التفسير السياسي لـ الأهلي والزمالك| مفيد فوزي يقلب الطاولة على تامر أمين بسؤال مفاجئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها