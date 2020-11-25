عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

وكانت علا رشدي كشفت عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.





ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.





زوجها الفنان أحمد داود سبق وأن أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.





وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".



