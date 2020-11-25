عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت علا رشدي من خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، حيث كانت ترتدي فستانا باللون الاسود السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.
وتركت الفنانة علا رشدي شعرها منسدلا على طريقة الكيرلى، ووضعت اللمسات البسيطة من المكياج وعدسات لاصقة باللون الأزرق.
وشاركت الفنانة علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
وتدور أحداث مسلسل مسلسل "ونحب تاني ليه" فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
وكانت علا رشدي كشفت عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.
ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.
زوجها الفنان أحمد داود سبق وأن أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".
كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، سبق وأن نشرت صورتين لها مع الفنان احمد داود و زوجتة الفنانة علا رشدى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".