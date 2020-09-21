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فن

أيام العز.. علا رشدي تعيد ذكريات مهرجان الجونة 2019

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:58 م
علا رشدي
علا رشدي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة علا رشدي صورة من مهرجان الجونة ٢٠١٩ من خلال موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وكتبت  علا رشدي معلقة: "ايام العز قبل الكورونا في مهرجان الجونة ٢٠١٩".

وحازت الصورة على إعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالآتي: قمر، احلي علا، جميلة جدا.

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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع.
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