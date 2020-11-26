ذوو الهمم يشجعون الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا ..فيديو

قال عبد الرحمن حازم، مشجع الزمالك من ذوي الهمم، "الزمالك بالنسبة لي هو الحياة، وأشجع الزمالك منذ أن كان عمري 5 سنوات".





وأضاف عبد الرحمن حازم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أ كثر لاعب بحبه في نادي الزمالك هو جنش، وأتفاءل به عندما يلعب مباريات نادي الزمالك مع الأهلي".





ومن جانبه، قال عمر فرج، مشجع النادي الأهلي من ذوي الهمم، "أحضر مباريات النادي الأهلي في الاستاد منذ 3 سنوات، ومعظم لاعبي النادي الأهلي أصدقائي ".





وأعلن د. محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج المسحات الطبية التي أجريت أمس، الأربعاء، لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.





وجاءت النتائج على النحو التالي:





الزمالك: "سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش )".





الأهلي: "سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج".





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ48 ساعة الماضية بشأن التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتي الآن.





وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتي يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة كاملة حتي يدرس كل عنصر مهام مركزه بدقه متناهية.





ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.





ولا تزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الأن للأستفاده منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.





ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة أي لاعب بفيروس كورونا.





وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي استغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .





وحسب الخطة التي استقر عليها موسيماني سيكون للسولية وديانج دور كبير في مساعدة محمد هاني ومعلول لمواجهة زيزو وبن شرقي جناحي القلعة البيضاء علي أن يتفرغ محمد مجدي أفشه للهجوم مع الشحات وأجايي ومروان .





وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه داخل المعسكر تضمنت شرح مفصل لطريقة لعب الزمالك وتحذير شديد من مصطفي محمد في الكرات العرضية، وشرح المدير الفني طريقة تحرك المهاجم وسرعته في الانقضاض علي الكرة، وهو ما حدث في هدف ابوقير بكأس مصر .



