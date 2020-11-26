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أخبار العالم

بعد إصابته بـ كورونا.. وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ منذ قليل، بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، في الإمارات. 

وكان الأمين العام للحزب، الواثق البرير، طمأن أمس، السودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي.

وقال "البرير"، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان باستقرار حالة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، وندعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء".

وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أمس السودانيين، بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء ويمتعه بالصحة والعافية والشفاء لكل المرضى أجمعين. وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشارت الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب "الأمة" القومي  إلى استقرار حالة الإمام الصادق المهدي، وهو مستمر في تلقى الرعاية الطبية تحت إشراف فريقه الطبي المتميز بمدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات.

وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام محلية، تسجيلًا صوتيًا إلى ابنة المهدي، الدكتورة مريم الصادق المهدي أكدت خلاله أن صحة والدها مستقرة، وحثت الجميع على الدعاء له بالشفاء.  

وأشارت إلى أن فيروس كورونا أصاب 28 شخصا من عائلتهم، وتم نقل 3 بجانب الإمام الصادق المهدي لتلقي العلاج في الإمارات، وتحسنت حالتهم الصحية، معتبرة ما حدث لهم أنه ابتلاء رباني.

وقالت إن السلطات الصحية في الإمارات تقوم بالواجب على أكمل وجه معهم، وشكرتها على هذه الجهود.


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