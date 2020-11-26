باكستانى يرفع جرارا زراعيا بيديه.. شاهد

عرضت فضائية العربية فيديو أفادت فيه أن شابا باكستانيا رفع جرارا زراعيًا بيديه.





أرشد تارر شاب بكستانى اشتهر بأنه يستطيع رفع جرار زراعى بيديه، منوهًا إلى أنه يهوى القيام بتمارين رياضية شاقة.





وقال ارشد تارر، الشاب البكستانى، إنه يعشق التمارين الشاقة التى بها قوى ومهارة منذ صغرى، كما أحب مشاهدة المصارعة الحرة.





وأضاف ارشد تارر، الشاب الباكستانى، أن المسابقات القتالية تحفزه أكثر على عمل ذلك، مؤكدًا أنه يتدرب يوميًا لعدة ساعات، كما نال العديد من الجوائز الرياضية المحلية.





وأشار إلى أنه يتمنى المشاركة فى المنافسات والرياضات العالمية، متابعًا أنه ينافس الناس على رياضات صعبه لأنه يقدر على الاستمرار والتحمل.





وتابع أن هناك بعض الرياضات الأخرى مثل وضع طارات جرار كبيرة الحجم على ضهره ولعب الضغط، ورغم تحذير الأطباء له بخطورة التمارين التى يمارسها إلا أنه يصر على ممارسة تمارينه.



