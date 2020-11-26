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محافظات

برواتب تصل لـ 3000 جنيه.. فرص عمل للشباب في الجيزة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:04 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن فرص عمل لتشغيل الشباب من أبناء محافظة الجيزة، بإحدى شركات القطاع الخاص، شركة (الاستثمارات السياحية- تيكو) والتي تشمل مطاعم كريف، وقهوة، وجود فود.

وأوضح الجهاز انه من بين فرص العمل المطلوبة، فرصة عمل كابتن خبرة لا تقل عم سنة ويتراوح عمره ما بين ١٨ سنة على ٣٢ مؤهل عالي او متوسط، براتب يتراوح ما بين ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠، إضافة إلى فرصة عمل هوست يتراوح عمره ما بين ١٨ إلى ٣٢ ويشترط حسن المظهر ويجيد اللغة الانجليزية.

كما أنه من بين فرص العمل المطلوبة، شيف خبرة من سنة الى سنتين ولا يتجاوز عمره ٣٠ سنة، مؤهل عالي براتب ٢٥٠٠ جنيه.

وأوضح الجهاز ان من يرغب في التقديم لتلك الفرص عليه للتوجه الجهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة، والكائن في ٣٠٠ ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني.

من ناحية اخرى  أفتتح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق موقف سيارات السرفيس الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق على مساحة ١٠ الأف متر كمرحلة أولي ليكون موقف نموذجي يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتى تسبب إعاقة مرورية شديدة .

واكد المحافظ أن هذا الموقف يعد نقله حضارية لتطوير المواقف علي مستوي المحافظة إلي جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعددًا من القطاعات بأخرى حضارية وذلك فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الأنتظار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

واشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق بقيادة السيد اللواء مجدى انور والتى قامت بتخطيط وتنفيذ الموقف في خلال فترة وجيزة والذي سيساهم بشكل كبير في حل ازمة الأختناقات المرورية والقضاء علي المواقف العشوائية التى يعانى منها حي الوراق وسيقدم خدماته الى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحى او الأحياء المجاورة نظرًا لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يساهم فى تقليل المدة الزمنية للرحلة.

وأشار المحافظ الى ان الموقف الجديد يضم خطوط "المؤسسة , رمسيس ، عتبة ، تحرير ، روض الفرج ، منشأة القناطر ، أوسيم، برطس ، الكوم الأحمر ، شارع عشرة والجزيرة " .

وأوضح المحافظ بأن اعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وانشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولإفتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة علي الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي بالإضافة إلي تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الامطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات .

وخلال الافتتاح حرص المحافظ على تفقد باكيات الموقف والبالغ عددها 6 باكيات تسع لحوالى 600 سيارة من سيارا ت السرفيس وتفقد غرف الخدمات والمحال مشيدأ بما تم انجازة من أعمال موجها رئيس حي الوراق و هيئة النظافة برفع مستوي النظافة علي مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وأسامه السقعان رئيس حي الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل .
برواتب تصل لـ 3000 جنيه.. فرص عمل للشباب في الجيزة
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