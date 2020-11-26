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محافظات

ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت مديرية التموين بالدقهلية بأشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية حملة مكبره لتكثيف الحملات ومتابعة مدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وبرئاسة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا.

تشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح ووائل الطنطاوي وإسلام صبرى مفتشى الإدارة بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت عن ضبط سيارة لبيع الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية بأجا وتم التحفظ على خمسة كراتين بإجمالي ١١٠ كيلو .

وتحرر محضر رقم ٥٣٥٢ لسنة٢٠٢٠جنح اجا امن دولة طوارئ ضدع.ع.م .

كما تم تحرير محضر رقم ٥٣٥٣ ض٠د و.ر.ع صاحب محل عطارة بمدينة اجا ومحضر رقم ٥٣٥٤ ضد ر.ا.ا صاحبه محل بيع مستحضرات تجميل بذات المدينة وذلك لعدم اعلانهما عن الأسعار.
 
وتم تحرير محضر رقم ٢٠٠٩٠لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد ع.ع.ع صاحبه محل لبيع مستلزمات البلاستيك بمدينة اجا لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم عرض المحاضر على النيابة العامة. 

جدير  بالذكر ان المديرية شنت حملة اخرى اسفرت عن ضبط 750 كيلو لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم تحرير المحاضر للمحلات والمطاعم المخالفة بالمنصورة وامر محافظ الدقهلية باحالة المخالفات للنيابة العامة لاعمال شئونها.

وكان محافظ الدقهلية قد قرر غلق معمل مخللات بمركز بنى عبيد لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص وأمر بإحالة 5 محاضر به للنيابة العامة لضبط 32.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى مشددا على تكثيف الحملات التمونيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لاية محاولات للتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.
ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية
ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية
ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية
ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية
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