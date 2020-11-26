ضبط لحوم غير صالحة وزيت طعام مجهول بمطعم شهير بالدقهلية



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدى لاية محاولات للتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.



وتم تحرير محضر رقم ٢٠٠٩٠لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد ع.ع.ع صاحبه محل لبيع مستلزمات البلاستيك بمدينة اجا لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.جدير بالذكر ان المديرية شنت حملة اخرى اسفرت عن ضبط 750 كيلو لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم تحرير المحاضر للمحلات والمطاعم المخالفة بالمنصورة وامر محافظ الدقهلية باحالة المخالفات للنيابة العامة لاعمال شئونها.وكان محافظ الدقهلية قد قرر غلق معمل مخللات بمركز بنى عبيد لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص وأمر بإحالة 5 محاضر به للنيابة العامة لضبط 32.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى مشددا على تكثيف الحملات التمونيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.