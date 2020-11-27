أهالي أبو فليو البحرية بالمنيا يستغيثون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة.. صور

سادت حالة الاستياء لدى أهالي منطقة أبو فليون البحرية محافظة المنيا ، بسبب انتشار أكوام القمامة بالشوارع .





ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال خدمة شكاوى " صدى البلد " : نعانى نحن سكان شارع ولاد أمام بأبو فليو البحريه من تواجد أكوام القمامة بقطعة أرض ملاصقة للمباني السكنية ، مما يؤدى الى العديد من الأضرار على البيئة وعلي الصحة العامة في حال تركها بدون جمع بشكل منظم مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها.





وأضاف: يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لوجود وعيش حشرة البعوض في هذه القمامة، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها، وقد تُشكّل هذه الأمراض وباءً يتسبب بقتل الكثير من الأرواح البشرية .





وأشار الى ان عند تجمع القمامة بهذا الشكل يكون الحل هو حرق القمامه مما يجعل امراض الصدر والتنفس وهلاك الاطفال بأمراض الربو والعقارب والحشرات السامه وليس لنا الا الله .









وناشد القارئ رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين شرق البحر و رئيس مجلس مدينة المنيا ضرورة التدخل لانقاذ اهل المنطقة من الأمراض التى تصيبهم بسبب هذه القمامة.









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