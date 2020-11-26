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أخبار العالم

بريطانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:27 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 17 ألفا و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و498 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ومن ناحية أخرى، أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم الخميس، بدء التطعيم الجماعي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري 2020. 

وكشفت هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن توقعاتها بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قد يتم تقديم أول طلب للحصول على اللقاح في غضون أيام؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.
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