تطورات الحالة الصحية لثلاثي الأهلي المصابين بـ كورونا





واطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بأن اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.





تلقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏





ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏ وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير ‏الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتور عمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد ‏أسامة، ‏الإداريين.‏





وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏





وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة. ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في إحتواء حالة الإرتباك التي سيطرت علي معسكر الفريق الأحمر قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد في نهائي دوري أبطال افريقيا بإستاد القاهرة. وسادت حالة من الإرتباك في المعسكر الأحمر عقب مجموعة من الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني وطبي بتواجد كل لاعب في غرفة منفردة ومنع النزل للمطعم وتناول الوجبات في الغرف والتعقيم ثلاث مرات يوميًا .





وعقد موسيماني جلسة مع لاعبيه بدأها بأنه لا يوجد نجم لديه ولكن الأساس هو الفريق ، وقال المدير الفني للاعبيه في تلك المحاضرة:" كرة القدم لعبة جماعية في الأساس..صحيح أن هناك نجوم تصنع الفارق لكن هناك طريقة لعب يقوم بها الفريق بكل وحداته تتغلب علي الفردية".





وأضاف أنه يريد منهم التركيز التام في المباراة وعدم الإنشغال بأي أمور اخري خاصة فيما من سيغيب عن تلك المواجهة، وأوضح للاعبيه:" لم يري تلك الحروب النفسية من قبل..شئ صعب جدا أن تحاصر فريق هذا الكم الكبير من الشائعات مع أنه في معسكر مغلق لا يدخل له أي شخص".





وتابع:" تخلوا عن الضغوط والعصبية..ألعبوا كرة القدم..قدموا مستواكم في الملعب..قاتلوا من أجل اسمكم وناديكم وجماهيركم ..والنتيجة ليست هي مقياسًا..صحيح ان البطولة هي الغاية والهدف لكن لن نصل إليها سوي ببذل الجهد داخل المستطيل الاخضر".





وقال:" ألتزموا بالتعليمات والتكليفات وقدموا كرة القدم الحقيقة ..لا تمنحوا المنافس فرصة إمتلاك الكرة واللعب بحرية خاصة علي طرفي الملعب..هي مباراة من 90 دقيقة ..سيفوز بها الأهدأ والأكثر تركيزًا".

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.