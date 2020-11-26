يوتيوب يحتفل بالمطرب عمر ارناؤوط

احتفل موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" بالمطرب عمر ارناؤوط بعد تحقيق القناة الرسمية الخاص رقمًا كبيرًا وتخطيها حاجز 75 مليون مشاهد.





ويعد عمر أرناؤوط واحدا من أنجح المطربين في رومانيا، و يشار إلى أن آخر أعمال «ارناؤوط»، هي أغنية بعنوان "جميليا" والتى حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الجماهير والاستماع.





وفي لقاء سابق له قبل 4 سنوات، قال عمر ارناؤوط، إنه يعمل على تعلم اللغة العربية الآن لأنه لا يتقنها جيدا، وأن والده يستمع للموسيقى المصرية وإنه شخصيا يحب عبد الحليم حافظ، موضحا أن والده لبناني ووالدته رومانية.