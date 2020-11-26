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رياضة

عودة أوناجم.. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء الأهلي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً. 

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وأبعدته عن لقاء نادي مصر في الكأس وشارك أوناجم في تدريب الفريق الأخير اليوم. 

وكان الزمالك خاض تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة. وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
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