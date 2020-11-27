قلب من ذهب.. شاب يدفع حياته ثمنا للدفاع عن صديقته أمام محطة قطار

الموت كان النهاية المأساوية لشاب يمتلك قلبًا ذهبيًا دفعته الشهامة للتدخل لحماية صديقته من هجوم عصابة بدأت في الاعتداء عليها حتي لقي مصرعه.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية طعنت العصابة كاربنتر كام سميث في قلبه بزجاجة مكسورة أمام محطة سيفورد في مدينة ملبورن الإسترالية.





فقد الشاب البالغ من العمر 26 عامًا حياته في الحادث المروع، الذي سبب صدمة لشهود العيان، وعلى الرغم من جهود المسعفين لإنقاذه إلا أنه توفي في مكان الحادث.





وأكدت الشرطة أن كاربنتر أصيب بجروح خطيرة، و لم يتم إجراء أي اعتقالات بخصوص حادثته حتى الآن.





وقال والد الشاب، مايك سميث، لشبكة الأخبار المحلية إن صديقة ابنه تعرضت للإيذاء من قبل ثلاثة رجال وامرأة أثناء حصولهما على الطعام.





وأوضح مايك : "ذهب كاربنتر للدفاع عنها، فكسر أحدهم زجاجة وطعنه في قلبه، مضيفًا: كان لدي ابني الكثير من الوقت ليعشيه في حياته، خاصة أنه كان عاملًا جادًا".





وتابع: "لديه قلب من ذهب، يساعد أي شخص، في أي وقت، إضافة إلى أنه عداء موهوب لمسافات طويلة، وشارك كام في بطولة أستراليا عبر الضاحية".





أشار إلى أن ابنه كان يأمل في تكوين أسرة، فيما أكد رئيس شرطة فيكتوريا شين باتون أن المحققين يبحثون عن ثلاثة رجال وامرأة فيما يتعلق بالمشاجرة.





نشر أحد الشهود على موقع «Facebook» أن المسعفين أجروا الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 10 دقائق تقريبًا، لكن الشاب كان قد توفي على الفور.









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