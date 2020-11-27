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فن

الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تتعرض لأزمة صحية.. شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:39 ص
الإعلامية إيناس جوهر
الإعلامية إيناس جوهر
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مصطفى كرم
كشف الإعلامي احمد يونس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعرض الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر لازمة صحية. 

ونشر احمد يونس صورة له مع الإعلامية إيناس جوهر من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا "اللهم اشف الاذاعية القديرة والمُعلمة استاذتي الغالية ايناس جوهر وانعم عليها بوافر الصحة والعافيه". 

وتعاني ايناس جوهر من انخفاض شديد في هيموجلوبين الدم أدى الى دخولها للعناية المركزة.

يذكر أن الإذاعية إيناس جوهر الرئيس السابق للإذاعة المصرية، قالت إنها اعتمدت على لغة المثقفين طيلة فترة عملها في الإذاعة، مشيرةً إلى أن دفعتها تميز بهذا الأسلوب.

وأضافت إيناس جوهر خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، "كل زمن وله مفرداته الخاصة، والدنيا تغيرت كثيرًا، ولم يعد لدينا كوادر، لذلك أركز على تدريب الإذاعيين الشباب"، لافتةً إلى أنها كانت تقدم برنامج "إيناس والناس" واعتذرت عنه بسبب فيروس كورونا. 

وحول علاقتها بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، قالت إنه كان صديقًا مخلص لها منذ أيام الجامعة: "بعد كده بدأت اتفرج عليه واتعلمت الموسيقى لأنه كان عبقري". 

وأشارت إلى أن الراديو مازال موجودًا بقوة، بدليل انتشاره على نطاق واسع عبر الإنترنت: "ده مستقبل الراديو، ولما بنعمل فترة مفتوحة على الهواء بيجيلنا مكالمات من كل مكان، والراديو مستمر ولن ينتهي والتلفزيون لن يطغى عليه".

وأوضحت أيناس جوهر، أنها تتابع المشهد الإعلامي عن كثب، وعلى رأسها ماسبيرو: "مش بفوت حاجة، انا على طول عايشة للإذاعة والتلفزيون"، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تصبح مضيفة جوية، لكن والدها كان يخشى عليها من السفر، لكنها أصبحت بسعيدة بكونها مذيعة لأن طبيعة مهنتها جعلتها تسافر إلى الخارج في مرات كثيرة. 


ولفتت، إلى أنها تركز على تدريب جيل جديد مبشر بالخير من المذيعين، مشيرةً إلى أن الوجوه الصاعدة في الإذاعة يفتقرون إلى التدريب، ونصحتهم بالحصول على كورسات تدريب. 
الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تتعرض لأزمة صحية.. شاهد
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