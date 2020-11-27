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رياضة

تعرف على مكافأة الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

وحسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 2.5 مليون دولار فيما يحصل الوصيف على 1.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة فى ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏
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