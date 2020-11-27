كيف تحافظ على طلاء سيارتك في الشتاء

فصل الشتاء من أكثر الفصول الذي يسبب مشاكل للسيارة ، والتي أهمها ظهور علامات الصدأ على جسم السيارة ، وذلك بسبب الامطار والرياح المحملة بالأتربة بالإضافة إلى الرطوبة الي تختلط بالهواء، كما تعمل العوامل الجوية المختلفة والمتقلية على تراكن الماء والاملاح بجسم السيارة ، وهذا يؤدي إلى ظهور الصدأ ، والذي يخلف تآكل جسم السيارة المعدني .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" كيفية الحفاظ على طلاء السيارة في هذا الفصل .
- يمكن لقائد السيارة اتباع العديد من الخطوات لحماية سيارتهم من خلال عدم تعريض السيارة لعوامل الجو ، والتي تضر بخلاف حمايتها من الامطار .
- يعتبر غسيل السيارة في فصل الشتاء من الأمور المهمة ومن الخطأ ترك الاتربة والوحل للتراكم عليها كما يقوم البعض ، والسبب ان الاتربة والوحل محملة بمعان مختلفة .
- يأتي غسيل السيارة بالماء أوب البخار لإزالة الرواسب كل فترة يسبب تكاثر نسب الرطوبة والاملاح المتراكمة والامطار المتساقطة
- يعد تشميع السيارة واحدة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والاملاح الغبار المتراكم لأن الشمع يمنح السيارة طبقة عزل عن العوامل الجوية المتغيرة .
- من الممكن القيام بهذه الخطوات بنفسك او التوجه لأقرب مركز متخصص لتشميع السيارة ، ولكن هذه العملية تتم بعد غسيل السيارة بالماؤء وتجفيفها .
- يجب التشميع أيضا بشكل دوري في الأماكن التي تتعرض لثلوج كثيفة في فصل الشتاء، وذلك لأن بقايا الطين على الطرق ستضر بسيارتك وطلائها.
- وسنجد أن منتجات التشميع المستخدمة أيضا تلعب دورا واضحا في عدد مرات التشميع اللازمة، فإن كنت تستخدم معجونا عالي الجودة أو شمع سائل، فستبقى على سيارتك لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 أشهر.
-وهناك أيضا عوامل كثيرة تؤثر على عدد مرات التشميع فإذا كنت تعيش بالقرب من البحار أو المحيطات ستجد أن الملح الموجود في الهواء سيعرض سيارتك دائما للخطر، مما يسبب الصدأ للسيارة، وهذا يعني أنك ستحتاج تشميع السيارة مع كل غسلة لها.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" كيفية الحفاظ على طلاء السيارة في هذا الفصل .
- يمكن لقائد السيارة اتباع العديد من الخطوات لحماية سيارتهم من خلال عدم تعريض السيارة لعوامل الجو ، والتي تضر بخلاف حمايتها من الامطار .
- يعتبر غسيل السيارة في فصل الشتاء من الأمور المهمة ومن الخطأ ترك الاتربة والوحل للتراكم عليها كما يقوم البعض ، والسبب ان الاتربة والوحل محملة بمعان مختلفة .
- يأتي غسيل السيارة بالماء أوب البخار لإزالة الرواسب كل فترة يسبب تكاثر نسب الرطوبة والاملاح المتراكمة والامطار المتساقطة
- يعد تشميع السيارة واحدة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والاملاح الغبار المتراكم لأن الشمع يمنح السيارة طبقة عزل عن العوامل الجوية المتغيرة .
- من الممكن القيام بهذه الخطوات بنفسك او التوجه لأقرب مركز متخصص لتشميع السيارة ، ولكن هذه العملية تتم بعد غسيل السيارة بالماؤء وتجفيفها .
- يجب التشميع أيضا بشكل دوري في الأماكن التي تتعرض لثلوج كثيفة في فصل الشتاء، وذلك لأن بقايا الطين على الطرق ستضر بسيارتك وطلائها.
- وسنجد أن منتجات التشميع المستخدمة أيضا تلعب دورا واضحا في عدد مرات التشميع اللازمة، فإن كنت تستخدم معجونا عالي الجودة أو شمع سائل، فستبقى على سيارتك لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 أشهر.
-وهناك أيضا عوامل كثيرة تؤثر على عدد مرات التشميع فإذا كنت تعيش بالقرب من البحار أو المحيطات ستجد أن الملح الموجود في الهواء سيعرض سيارتك دائما للخطر، مما يسبب الصدأ للسيارة، وهذا يعني أنك ستحتاج تشميع السيارة مع كل غسلة لها.