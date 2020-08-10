حيل سحرية للقضاء علي خدوش طلاء السيارة

، وذلك لأن تشوية الطلاء يتطلب إعادة طلائها من جديد و هو ما يهدر الوقت والمال ويقلل من قيمة السيارة من أكثر الأمور المزعجة التي تواجة قائد السيارة هو تعرضها للخدوش





وفي هذا السياق سنعرض عليكم طرق للوقاية من خدوش طلاء السيارة و كيف تزيلها بأستخدام الاشياء السهلو المتوافرة في المنزل دون الحاجة لزياة فني و اهدار الوقت و الجهد و المال .





توجد خدوش سطحية بسيطة، تحدث في الغالب بسبب الخكات اليومية التي تتغرض لها السيارة و توجد ايضا خدوش متوسطة تصيب الطلاء، وتحدث نتيجة التصادم او الاحتكاك بأشياء صلبة اما اكثر الخدوش ازعاجا تكون ال خدوش العميقة التي تزيل الطلاء بالكامل، وهذة يجب ان يتعامل معها فني متخصص .





و نوه خبراء السيارات علي بعض النصائح التي تقي سيارتك الاصابة بالخدوش و اهمها تجنب ركن السيارة في أماكن تجمع الأطفال و ضرورة تفطية السيارة و استخدام اقمشة رقيقة للتنظيف و غسل السيارة بشكل منتظم،و تجنب تراكم الأوساخ والأتربة عليها .





و توجد طرق فعالة لأزالة الخدوش اهمها الشمع فيمكن استخدام شمع الإضاءة في إزالة الخدوش البسيطة عن طريق تنظيف المنطقة المخدوشة ثم افرك الشمع عليها، حينها ستجد الشمغ ازال اثار الخدش .





و يمكن ايضا استخدام المنوكير و لكن يجب ان يكون بنفس لون السيارة ثم قم بوضعة علي الخدش برفق و ستجد ان اثار الخدش رالت .





ويجب ملاحظة أن الخدوش العميقة، لا تجدي معها هذه الطرق لعلاجها، إنما يجب التوجه إلى مركز سيارات متخصص ليعالج هذه المشكلة.