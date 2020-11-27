الجماهير تدعم الأهلي قبل النهائي الأفريقي بساعات

حرص عدد كبير من الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على دعم النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر هاشتاج #التاسعة_يا_اهلي قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي " ‏يارب أنا مش عاوزه حاجه غير إننا نكسب الزمالك بكره ونكسب الزمالك ف نهائي كأس مصر وناخد الكأس ونكسب نهضة بركان ف السوبر الإفرقي وناخد السوبر ونكسب الزمالك ف السوبر المحلى وناخد السوبر وكأس العالم للأندية أحنا مش طماعنين يارب يارب يارب فرحنا واجبر بخاطرنا" و" ‏النهائي دة يا مكسب يا فوز ، هزيمة دي بأذن الله منعرفهاش ومش مسموح بيها ، أحنا تعبنا معاكو أوي ، فرحونا ..جمهوركو بيناديكو .. الكأس الله يخليكو ".









وقال آخرون" ‏من أجل ماضينا من أجل تاريخنا من اجل ذكريات مستقبلنا قاتلوا من أجل الكيان ‎#التاسعة_يا_اهلي " و" ‏النهارده الولاد هتغني ، النهارده العِناد هيروح ، بالله عليك يا اهلي إفريقيا دي ما تروح ‎#التاسعة_يا_اهلي".













يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .





وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.





فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل.





كما لدى الأهلي رقم مميز أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.





وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.





ومن حيث الصلابة الدفاعية، فلم تتلقى شباك الأهلي سوى في 4 مباريات، من بين آخر 18 مباراة لعبها الفريق في ملعبه بتلك البطولة.





ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.









وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .





وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.









ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدي الونش ويوسف أوباما.



