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رياضة

الأهلي أم الزمالك؟ .. تعرف على الفريق الأغلى قبل نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل، على أرضية ملعب "ستاد القاهرة" الدولي.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، أن القيمة التسويقية للاعبي النادي الأهلي تبلغ 27.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الزمالك 24.05  مليون يورو.

إجمالي القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والزمالك 51.9 مليون يورو، وحاصل ضربها في القيمة الحالية لليورو في مصر، ستبلغ قيمة اللاعبين التسويقية في نهائي دوري أبطال أفريقيا 959 مليون جنيه مصري.

كما يعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأعلي تسويقيا بين صفوف فريقه بقيمة تصل إلى 2.5 مليون يورو، يليه الخماسي عمرو السولية وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي وأليو ديانج ب 1.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر يأتي داخل فريق الزمالك الثنائي فرجاني ساسي ومصطفي محمد الأعلي تسويقيًا ب 2.5 مليون يورو، يليهما أشرف بن شرقي بقيمة تسويقية تصل إلى مليوني يورو، ثم محمود علاء ب 1.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وتقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي.
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