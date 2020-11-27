ماجد المصري: أتوقع تتويج الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أعرب النجم ماجد المصري، عن أمله في تتويج فريقه المفضل نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالوز على النادي الأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة.
وقال ماجد المصري، لـصدى البلد: "إنني أتوقع فوز نادي الزمالك اليوم، وأتمني أن تمر المباراة بهدوء دون توتر وأدعو لفريقي المفضل نادي الزمالك والذي أشجعه منذ الطفولة بالفوز".
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى".
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .
وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.
واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.
وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.
وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك إلى الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومن المقرر أن يكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو والزامبي سيكازوى حكما رابعا .
من ناحية اخري شارك النجم "ماجد المصري" صورة تجمعه بزوجته "رانيا أبو النصر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مطمئنا جمهوره عن حالة زوجته بعد أن أعلن سابقا إصابتها بفيروس كورونا.
وعلق ماجد المصري على صورتهما قائلا: "الحمد لله والشكر لله .. عملنا المسحه التانية لرنا .. وطلعت سلبية .. وحمد لله علي سلامتك".
وأعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت رانيا: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".
وأضافت رانيا أبو النصر بعد ذلك تعافيها من فيروس كورونا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت مسحه تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا"، وتابعت "بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".
في سياق آخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".
وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة". وأضاف ماجد: "أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا".