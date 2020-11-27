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محافظات

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج "بالمجان" لـ 1360 مواطنا بقرية عبد اللطيف يوسف مركز الفشن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". 

وتبين من التقرير،الذي عرضه د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة  على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية عبداللطيف يوسف مركز الفشن"على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين"مكونة من 9 عيادات في تخصصات (الباطنة،الأطفال والجراحةوالعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفي ظل إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على1362مواطنا ،ومعمل دم 108،ومعمل طفيليات 40، وحالات  الأشعة 26،وعدد 6قرارات  علاج على نفقة دولة، و22 موجات فوق صوتية ،فيما تم تحويل عدد 37 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج .

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كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 113 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية) ،والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر و السمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن. 

 فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي،وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل ، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة. 


من جانب اخر استقبل الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،القافلة المخصصة لمحافظة بني سويف والتي تحتوي على  كميات كبيرة  من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم وبطاطين وملابس ،وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية،والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر"بالتعاون مع وزارة التضامن . 
 
وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية والتي تمثل هدية الرئيس السيسي للشعب المصري، مضيفا  أن القافلة تتضمن مساعدات عينية ودعما للقطاع الصحي،حيث تم تسلم 34 سيارة ومبرد محملة تحتوي على  أكثر من 36 ألف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 12ألف بطانية وأكثر من 88 ألف شنطة  فراخ مجمدة، ،حيث ستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بجانب دعم المنظومة الصحية بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسي غسيل لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات المركزية .

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج "بالمجان" لـ 1360 مواطنا بقرية عبد اللطيف يوسف مركز الفشن
محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج "بالمجان" لـ 1360 مواطنا بقرية عبد اللطيف يوسف مركز الفشن
محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج "بالمجان" لـ 1360 مواطنا بقرية عبد اللطيف يوسف مركز الفشن
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