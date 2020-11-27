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أخبار البلد

السيسي يتفقد بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس اطلع علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين. 

كما وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
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