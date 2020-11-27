سلوى محمد علي: الطلاق يظهر أقبح ما فينا

قالت الفنانة سلوى محمد علي، ان نسب الطلاق فى مصر زادت بصورة كبيرة للغاية، لافتة إلى انه قديما كانت لا تستطيع النساء طلب الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن حاليا تستطيع النساء طلب الطلاق والاعتماد على أنفسهن.
واضافت محمد خلال تقديمها برنامج "3 ستات" برفقة المذيعة إيمان يوسف، والمذيعة سالى حامد عبر قناة "صدى البلد": "الطلاق بيظهر أقبح ما فينا وبتحصل خناقات على الفلوس والأولاد والبيت عن الطلاق ولا يوجد ما يجبر المرأة أن تستكمل حياة فاشلة ".
وقال أمس الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم وقوع الطلاق في حالة كان الزوج مسافرًا والزوجة في مكان غير الذي طلق الرجل فيه زوجته.
وأكد«عبدالسميع»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم وقوع الطلاق من الزوج المسافر ؟ إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، مشيرًا إلى أنه قد يقوم الزوج بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.
وأكد أن عدم سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الرجل والمرأة إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق له؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وما ذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتي يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.
وأكد«عبدالسميع»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم وقوع الطلاق من الزوج المسافر ؟ إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، مشيرًا إلى أنه قد يقوم الزوج بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.
وأكد أن عدم سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الرجل والمرأة إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق له؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وما ذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتي يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.