سلوى محمد علي: الطلاق يظهر أقبح ما فينا

واضافت محمد خلال تقديمها برنامج "3 ستات" برفقة المذيعة إيمان يوسف، والمذيعة سالى حامد عبر قناة "صدى البلد": " الطلاق بيظهر أقبح ما فينا وبتحصل خناقات على الفلوس والأولاد والبيت عن الطلاق ولا يوجد ما يجبر المرأة أن تستكمل حياة فاشلة ".

وقال أمس الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء،

في حالة كان الزوج مسافرًا والزوجة في مكان غير الذي طلق الرجل فيه زوجته.

وأكد«عبدالسميع»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم وقوع الطلاق من الزوج

؟ إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، مشيرًا إلى أنه قد يقوم الزوج بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.

وأكد أن عدم سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛

، مشيرًا إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الرجل والمرأة إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق له؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وما ذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتي يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.





هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟

قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.



وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".



وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".



