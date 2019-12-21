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ديني

علي جمعة يوضح حكم وقوع المغترب في المعاصي وخشية ضيق الرزق إن عاد إلى بلده|فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
علي جمعة يوضح حكم
علي جمعة يوضح حكم وقوع المغترب في المعاصي وخشية ضيق الرزق إن
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عبدالله سليم
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أسباب الهجرة؛ هجرة الإيمان، مشيرًا إلى أن الإنسان لو كان في مكان تكثر فيه الفتن والمعاصي؛ كمن يعيش في بلاد الغرب وأوروبا، يلزمه الهجرة إلى مكان فيه من يعينه على طاعة الله.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن الله- سبحانه وتعالى- قد وعد من يهاجر في سبيله بأنه سيرزقه ويوجد له مراغمًا كثيرًا وسعة، مشيرًا إلى قوله- تعالى-: «وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (100)»النساء.

فعل شائع يقع فيه الكثيرون من كبائر الذنوب

قال الشيخ أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك فعلا يقع فيه الكثير من الناس بأوقات الشدة والكرب، فيما أنه يعد من كبائر الذنوب ويعرضهم للكفر.

وأوضح «خياط» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن شر ما مُنِيَت به النفوس، واضطربت به القلوب؛ يأسٌ يُمِيتُ الشعور، وقنوطٌ تُظلِم به الدنيا، وتتحطّم به الآمال، وتخبو به الأماني، وتُسَدّ به المسالك، وتُغْلَقُ به المنافذ، منوهًا بأن ذكر اليأس والقنوط جاء في آيتين من كتاب الله، في مَعْرِض الذَّمِ لهما والتنفير من سلوك سبيلهما؛ لأنهما من كبائر الذنوب.

واستشهد بما قال الله- عزَّ وجل-: «إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ»، ورَوْح الله هو رحمته ورجاء الفرج عنده, وقال سبحانه: «وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّون»، فبين سبحانه أن المؤمن ليس من شأنه اليأس والقنوط، وإنما يكون على الدوام خائفًا راجيًا، يخاف جَرِيرَة ذنبه وتَبِعَة معصيته، ويرجو مع ذلك رحمة ربه وعفوه ومغفرته، مقرونًا بالعمل بطاعته.

وأضاف إمام وخطيب المسجد الحرام، أن الله أطمع عباده في رحمته ورغّبهم في عفوه، وعلّق آمالهم في مغفرته، فقال عَزَّ اسمه: «قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، وقال سبحانه: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ».

وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عَنَان السماء ثم اسْتَغْفَرْتَنِي غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بِقُرَابِ الأرض خَطَايَا ثم لَقِيتَنِي لا تشرك بي شيئا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرة”، أي: بقريب مِلْئها غفرانًا وعفوًا، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي” وفي بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم: “فليظن بي ما شاء”.

واستطرد إمام وخطيب المسجد الحرام،: كل ذلك وما في معناه من نصوص الوحيين لَمِن مَّا يفتح أمام المرء أبواب الأمل والرجاء، ويصرفه عن اليأس والقنوط، ويوجّهه خير وُجْهَة، ويسلك به أحسن المسالك، ويجعله ينظر إلى ما يستقبل من أيامه نظرة المتفائل الذي يحسن الظن بربه، ويرجو رحمته وجميل العاقبة عنده.
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