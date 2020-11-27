توزيع 25 آلة زراعية لفلاحي "الكينوا" في الوادي الجديد .. الأحد

أعلن مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعات الملحية الإماراتي، توزيع 25 معدة زراعية لمزارعي " الكينوا" في محافظة الوادي الجديد وذلك يوم الأحد المقبل، في أحد الحقول بمنطقة بئر 1 بمدينة الخارجة، بحضور وكيل وزارة الزراعة الدكتور مجد المرسي، ومنسق المشروع بالوادي الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب عبد الجيد.





وقالت الدكتورة شيرين منصور، الباحث الرئيسي للمشروع بمركز بحوث الصحراء، اليوم الجمعة، إن المشروع ينفذ بإشراف الدكتور عبد الله زغلول، مدير مركز بحوث الصحراء، سيجري يوم الأحد المقبل، إنه سيتم دعم مزارعي " الكينوا" بمركز الخارجة بـ 25 معدة زراعية بالمجان من خلال دعم 5 جمعيات زراعية بالخارجة وقريتي الثورة والخرطوم، بمعدات زراعية بواقع 5 معدات لكل جمعية لدعم مزارعي محصول "الكينوا" واستخدامها في زراعة وحصاد المحصول وذلك بالمجان دون مقابل بحيث يستخدم المزارع المعدات بالتنسيق مع الجمعية التعاونية الزراعية دون دفع رسوم إيجار هذه المعدات.

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وأوضحت شيرين، أن المعدات تتضمن " عزاقة"، بلانتر" لبدر البذور، "دراسة" لأعمال الدريس، " مقشرة"، "مطحنة" لطحن المحصول النهائي من محصول " الكينوا".





ولفت محسن عبد الوهاب، منسق المشروع بالوادي الجديد، ومدير مكتبة مصر العامة، إلى أن دعم مزارعي الكينوا بالخارجة يأتي ثمار انعقاد الملتقى العلمي الأول لزراعة نبات الكينوا على مدى يومين، تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بمقر مكتبة مصر العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.





وقال ان الملتقى يهدف إلى رفع مستوى السيدات وزوجات المزارعين في تصنيع منتجات غذائية من الكينوا للمساعدة في تحسين سبل معيشة أسرهم، وجرى تدريب السيدات على إنتاج أطباق ووجبات غذائية من الكينوا، بالإضافة إلى توفير بذور الكينوا للسيدات لاستخدامها في إعداد وجبات واطباق خاصة لتنمية الابتكار والإبداع لديهم.





وقال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الجمعة، إن المشروع بدأ في الوادي الجديد في مراحله الأولي بهدف نشر زراعة "الكينوا" كبديل لزراعة الأرز، وحل مشكلة التربة المالحة، وجرى تنفيذ أكثر من 300 مزرعة بمركز الخارجة، وتضمن المشروع إقامة محطة غربلة في قرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، لاستخراج الدقيق.





وأكد زغلول، أن نجاح المشروع لم يشمل فقط زراعة نبات يتحمل الملوحة وله عائد اقتصادي، بل وصل النجاح إلى مرحلة تطوير المشروع من جهة نظام الري، بحيث يكون نظام الري لمحصول "الكينوا"، بالرش والتنقيط، بل وصل نجاح المشروع إلى إدخال نباتات جديدة تحل مشكلة التربة وتعتبر مصدر علف للحيوان، وهي نبات الدخن وهو صيفي والتريتكال وهو شتوي وهو خليط بين الشعير والقمح، ونجح في مركز الخارجة ويجري حاليًا محاولة نشر زراعته.





ولفت إلى، أن نجاح زراعة "الكينوا" في الوادي الجديد، ساهم في حل مشكلات عديدة منها ملوحة التربة، ولكن يساهم بشكل كبير في مشكلة الأمن الغذائي، حيث يعتبر بديلًا للأرز، ويوفر كميات من مياه الري، وكذلك يدخل بنسب تصل إلى 60% في صناعة الخبز، ما يوفر أموالًا طائلة تنفق في استيراد كميات كبيرة من القمح، كما أن المشروع في الوادي الجديد ينفذ بالتعاون مع خبراء من دول بولندا، والمغرب والفلبين وتونس، والإمارات العربية الممولة للمشروع.





يذكر أن مشروع زراعة الكينوا بدأ في مدينة الخارجة عام 2015 ومستمر خلال الفترة المقبلة، وتضمن تدريب 1000 مزارع في مركز الخارجة، وتنفيذ 500 حقل إرشادي للمحصول، وتدريب 40 فتاة وسيدة على استخدام الكينوا في الغذاء اليومي.







