الجيش الإيراني يهدد بانتقام قاسي ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده

أكد رئيس الأركان العامة بالجيش الإيراني اللواء محمد باقري أن هناك انتقام قاسي ينتظر مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، ومن يقفون ورائهم.





ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس أركان الجيش الإيراني قوله إن "مسؤولية اغتيال العالم محسن فخري زادة تقع على عاتق إرهابيين على صلة بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني".





وقال باقري غن "طريق الشهيد زادة لن يتوقف، وعلى الإرهابيين ورؤسائهم أن يعلموا أن انتقامًا قاسيًا ينتظرهم".





من جانبها، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن التعليق على تقارير حول اغتيال مسحن فخري زاده قرب العاصمة الإيرانية طهران.





فيما أكدت إعلان إيراني رسمي مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده.





بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي عن طريق تفجير سيارته.



