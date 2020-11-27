أشرف رشاد يفتتح ملاعب نادي مستقبل وطن ويوقع عقود المديرين الفنيين بحضور وزير الرياضة

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، الملاعب الجديدة لنادي حزب مستقبل وطن، وذلك بعد أن شهدت عمليات رفع وكفاءة وتطوير خلال الفترات الأخيرة.
وأعقب حفل افتتاح الملاعب، مشاهدة مجموعة من العروض الاستعراضية بالفن الشرقي، والكاراتيه، ومباراة خماسية، وتكريم اللاعبين، وعدد من العروض الترفيهية والثقافية، وسط التزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وشهدت الاحتفالية توقيع عقود المديرين الفنيين للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فريقي الكرة النسائية، والخماسي، وذلك بهدف توفير مناخ جيد يساعد على الاستمرار في تحقيق النجاحات على مستوى جميع الرياضات.
شارك في الحفل، الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وسيد يسري رئيس النادي، وعدد من رموز وقيادات ونواب الحزب، منهم؛ عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين الشباب، والنائب هشام الحصري.
كما شارك النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن سيد، والنائب أحمد الجندي المشرف العام على النادي، والمهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ.
وقال "رشاد": نستهدف استمرار الانطلاقة الجيدة لفريق كرة القدم وتقديم نموذج قوي وجيد للرياضة المصرية، مع تعزيز دور النادي في تهيئة مناخ ملائم للنشء والشباب لاخراج طاقاتهم وتطوير مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذي يعود بالايجاب على المنظومة الرياضية.
يذكر أن نادي مستقبل وطن لكرة القدم تمكن من الصعود لدوري الدرجة الثانية بالقسم الثالث.
وقدم الحفل عبد الحميد العمدة الأمين المساعد لامانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.
وخلال الاحتفالية تم تكريم أعضاء فرق، كرة القدم، والكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم.
وأقيمت الاحتفالية لتكريم أعضاء فرق، كرة القدم، الكاراتية، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما سيتم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسي"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها.
وتشهد الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية.
ووزع منظمو الإحتفالية كمامات على الضيوف وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا.
وحرص الاعضاء على اصطحاب أبنائهم معهم إلى النادى لمشاهدة البرامج الترفيهية التى سيتم عرضها خلال الحفل.
في سياق متصل، أعرب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لمستقبل وطن، عن سعادته بعد صعود نادي مستقبل وطن إلى دوري الدرجة الثالثة.
وكتب أشرف رشاد عبر حسابه على "فيس بوك": "نادي مستقبل وطن يصعد لدوري الدرجة الثالثة".
وأكمل: "تحية شكر وتقدير لجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة".