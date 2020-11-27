شكاوى المواطنين.. بكرى: اللي بيشتغلوا مع وزيرة الصحة يا ريت يعبرونا.. فيديو





وتابع بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر "صدى البلد"، إنه بالنسبة لوزارة الصحة فنحن نقدر جهودها الدكتورة هالة زايد، لكن كثيرا ننشر شكاوى لمواطنين يحتاجون للعلاج لكن المسؤولين عن التواصل مع الإعلام لا يجيبون على هذه الشكاوى.





وأضاف بكرى قائلا:" يا ريت المسؤولين مع وزيرة الصحة يعبرونا زى ما احنا بنتكلم و نقدر مجهودات وزارة الصحة، معظم الوزارات بترد ومجلس الوزراء بيرد".





ومن جانبها عرضت إحدى والدت الشهداء شكوتها بسبب المعاملة السيئة للأمين العام رعاية أسر الشهداء والمصابين، قائلا:"بيعملنا معاملة غير آدمية".





و حرصت لجنة من وزارة الصحة على التواجد داخل أروقة استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة كافة الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتمثل اللجنة في مناطق خاصة بوزارة الصحة وعيادات متنقلة، يتواجد بهم قياس للضغط والسكر والحرارة والتوعية عن فيروس كورونا بجانب توزيع مسكات وجوينتيات وتعقيم للأيدي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.



وتشهد القارة السمراء نهائي مختلفا هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذه البطولة، مما أدى إلى إطلاق على هذا اللقاء مسمى "نهائي القرن".





قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه حريص على نشر شكاوى المواطنين، وتقوم العديد من الوزارات بالرد عليها ولها كل الشكر .