ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شكاوى المواطنين.. بكرى: اللي بيشتغلوا مع وزيرة الصحة يا ريت يعبرونا.. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه حريص على نشر شكاوى المواطنين، وتقوم العديد من الوزارات بالرد عليها ولها كل الشكر .

وتابع بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر "صدى البلد"، إنه بالنسبة لوزارة الصحة فنحن نقدر جهودها الدكتورة هالة زايد، لكن كثيرا ننشر شكاوى لمواطنين يحتاجون للعلاج لكن المسؤولين عن التواصل مع الإعلام لا يجيبون على هذه الشكاوى.

وأضاف بكرى قائلا:" يا ريت المسؤولين مع وزيرة الصحة يعبرونا زى ما احنا بنتكلم و نقدر مجهودات وزارة الصحة، معظم الوزارات بترد ومجلس الوزراء بيرد".

ومن جانبها عرضت إحدى والدت الشهداء شكوتها بسبب المعاملة السيئة للأمين العام رعاية أسر الشهداء والمصابين، قائلا:"بيعملنا معاملة غير آدمية".

و حرصت لجنة من وزارة الصحة على التواجد داخل أروقة استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة كافة الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتتمثل اللجنة في مناطق خاصة بوزارة الصحة وعيادات متنقلة، يتواجد بهم قياس للضغط والسكر والحرارة والتوعية عن فيروس كورونا بجانب توزيع مسكات وجوينتيات وتعقيم للأيدي. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

وتشهد القارة السمراء نهائي مختلفا هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذه البطولة، مما أدى إلى إطلاق على هذا اللقاء مسمى "نهائي القرن".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي والزمالك يحققان رقمين غير مسبوقين في دوري أبطال إفريقيا

نهائي أفريقيا.. مصر الأكثر فوزا ببطولة دوري الأبطال

أبرز أرقام الاهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا قبل الموقعة المرتقبة

3-3 نتيجة جيل الاهلي والزمالك الحالي في التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا

مفاجأة كبرى في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي بـ نهائي القرن

لـ متابعة إجراءات كورونا .. لجنة من وزارة الصحة في استاد القاهرة

ترشيحاتنا

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في النهائي الإفريقي

خاص| هيثم فاروق يكشف أمنيته قبل مواجهة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

بعد مغادرته منصب وزير المالية.. استقالة جديدة لصهر أردوغان

ترامب: بايدن لن يدخل البيت الأبيض إلا في حالة واحدة

مفاجأة كبرى في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي بـ نهائي القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتأهيل الطفل نفسيا خلال موجة كورونا.. طرق لحماية نفسك لو هتشوف الماتش على القهوة

بالأحمر النارى .. رنا سماحة تثير الجدل بجمالها بصورة على إنستجرام

شيفروليه تطرح تراكس 2021 chevrolet trax الجديدة كليا.. صور