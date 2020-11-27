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تتسلم خلال سنة| الرئيس يوجه بسرعة تنفيذ أهالينا 3 بـ الهجانة.. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:35 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى سير العمل ومعدلات الإنجاز فى بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة. 

وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تقرير أذاعه برنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، حول إمكانية نقل أهالى منطقة الهجانة مؤكدأ أن الحكومة تعمل على توفير عقارات سكنية مناسبة للمواطن، وطالب بسرعة تنفيذ منطقة أهالينا 3 بمنطقة الهجانة بمساحة 54 فدانا، قائلأ: دى تتعمل علطول وكلم الهيئة الهندسية وخلال سنة تتسلم.  

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى انه فى حالة توافر انشاء كوبرى يصل لطريق مصر الاسماعيلية ننفذه بالفعل، قائلا: لو فى كوبرى يوصلنا لطريق مصر اسماعيلية نعمل ولو مفيش خلاص.

واستكمل الرئيس السيسى تعليماته بإنشاء 6 حارات على الجانبين لتوسعة الطريق منذ أول المحطة وحتى نهاية الشارع ، وفتح محاور جديدة لايجاد شرايين جديدة تخدم المنطقة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المهندسين المشرفين موجهأ بتحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة الحالية وكذلك استيعاب الزيادة السكانية المقبلة لتنقل المواطنين . 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى سير العمل ومعدلات الإنجاز فى بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة بما فى ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق القاهرة ومنها محو صلاح سالم  الممتد من حى العباسية إلى الكلية الحربية ، ومنطقة مطار القاهرة ، وجسر السويس مرورأ بمحور الدائرى الذى يربط تلك المنطقة بين طريق مصر السويس والقاهرة الجديدة .

وفى سياق متصل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، اليوم الجمعة، فإن الرئيس السيسي، تفقد اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".

وأوضح بسام راضي، أن الرئيس اطلع علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، فضلا عن البدء الفوري في إنشاء مشروع "أهالينا 3".
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