مي عبد الحميد: نستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول 2024

أكدت الدكتور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالى المواطنين الذين دفعوا مقدمات الحجز للوحدات السكنية الجديدة المطروحة حاليا بلغ عددهم 95 الف مواطن.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" سيتم طرح فيديو ترويجي لتوضيح خطوات التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.









ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تسليم 340 ألف وحدة سكنية منذ 2014 حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك مخططًا أن نتجاوز الـ (مليون وحدة) بحلول 2024.









ولفتت مي عبدالحميد، إلى أن الدعم العقاري يكون لمرة واحدة للأسرة، لذلك القيد العائلي من الأوراق المطلوبة.





وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 6/12/2020، ولمدة 4 أيام حتى الأربعاء 27/1/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالحيين (18 و 20) بمدينة العاشر من رمضان.





وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أنه سيجري تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020.









وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج) بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.





وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة عبارة عن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية)، مشيرًا إلى أن كراسات الشروط يتم سحبها من مقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، وتقديم المستندات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز.



