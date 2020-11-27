السياحة تعلن عن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية





قال عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية ، إن هناك 43 فندقأ حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وأوضح " العاصى" ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحقيقية والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الشهادة الصحية عبارة عن مستند يحصل عليه الفندق بعد استيفاء الإجراءات الاحترازية تم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والسياحة.





وأشار إلى أن الفنادق تحصل على الشهادة الصحية بعد اعتمادها من رئاسة الوزراء.





ولفت إلى أن كل فندق لديه مجموعة من الاشتراطات خاصة ب الاجراءات الاحترازية ب فيروس كورونا وبمجرد تطبيقها يحصل على هذه الشهادة .





و شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الإحتفالية التي شهدها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للعرض الخاص للفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية"، وذلك بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لحضور الحفل، كما حضر أيضًا أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة ونخبة من الأدباء والمفكرين وعدد من أحبار الكنيسة .

وتضمن الحفل إلى جانب الفيلم، الذي يوثق للمكتبة الباباوية التي تم تجهيزها في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عرضا آخر بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني وكلمة لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام واختتم بكلمة قداسة البابا.





جدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني تبنى فكرة تجهيز المكتبة المركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، كأكبر مكتبة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وافتتحها في نوفمبر ٢٠١٩ ضمن فعاليات سيمينار المجمع المقدس.





يذكر ان أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية درع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور الأنبا الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.





واحتفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسية بمناسبة مرور 8 سنوات على تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني وافتتاح المكتبة البابوية المركزية وعرض فيلم تسجيلي عنها، بحضور وعدد من الأباء الأساقفة والدبلوماسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.





وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية – في كلمة له خلال الاحتفالية - أن التاريخ المسيحي القبطي في مصر هو صفحة من صفحات الحضارة المصرية القديمة، وأن كل اهتمام بهذا التاريخ القبطي جزء من التاريخي المصري العريق، لافتا إلى أن تأسيس كنيسة مصر تنفرد عن كل كنائس العالم، حيث تأسست بأقوال النبوة من خلال إشعياء النبي قبل ميلاد السيد المسيح بمئات الأعوام.





وقال البابا تواضروس الثاني إن الحضارة المصرية تسكن تحت جلود المصريين، مشيرا إلى أن حضارة مصر غنية والتي يعد أحد مكونتها الثقافة المسيحية والقبطية، لافتا إلى أن الإنسان المصري يحب التدين، ولذلك الحضارة الفرعونية تتميز بها مصر، وأن الديانة المسيحية والديانة الإسلامية لهما مذاق خاص في بلادنا مصر.





وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعاددته بهذه الاحتفالية متمنيا أن تدوم المناسبات الطيبة في كل أرجاء بلادنا الغالية مصر، وأن يحفظها الله من كل سوء .





وقدم الأنبا إرميا مجموعة من المخطوطات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني تضم 360 مخططا من مختلف مكتبات العالم، لتكون موجودة في المكتبة البابوية المركزية، إلى جانب تقديم مجموعة من المطبوعات والمؤلفات الخاصة بنيافة الأنبا إرميا، إلى جانب بورتريه خاص لقداسة البابا تواضروس الثاني.



















