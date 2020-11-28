وزير الرياضة: مبروك للنادي الاهلي.. والقطبان شرفوا مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان نهائي دوري أبطال أفريقيا خرج بشكل مشرف بين فريقي الأهلي والزمالك.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان نهائي دوري أبطال أفريقيا خرج بشكل مشرف بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال صبحي : "مبروك للنادي الأهلي الفوز بالبطولة، وأهم شيء، أن الروح الرياضية بين اللاعبين كان متواجدة خلال اللقاء ".

وأضاف: "الأهلي والزمالك شرفوا مصر، والفريقان قدموا مباراة كبيرة للغاية والتنظيم كان جيد".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعاد الأهلي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد وتوج باللقب الغائب عن النادي منذ عام ٢٠١٣، وحقق البطولة التاسعة في تاريخه تحت قيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.





تقدم عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا في الدقيقة ٣١، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦.