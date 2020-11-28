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أخبار العالم

السودان: فريق وطني للمساعدة في سد ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
الدكتور آدم الحريكة
الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السودان
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أ ش أ
قال الدكتور آدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إن فريق التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيساعد كثيرا في سد ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة وسيوفر للجهات المختصة معلومات تعينها على اتخاذ القرار.

وقال حريكة، في كلمته أمام "الورشة التحضيرية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي عقدت مساء اليوم في الخرطوم، إن التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا لها آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة العدل السودانية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشارة سهام عثمان، أن صدور قرار تشكيل الفريق الوطني من رئاسة مجلس الوزراء، يعكس الإرادة السياسية للدولة للعمل في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت على دعم اللجنة الوطنية الكامل لعمل الفريق حتي يحقق أهدافه، مؤكدة أهمية الاستعداد لعملية التقييم المتبادل التي سيخضع لها السودان في عام ٢٠٢٣.

من جانبه، تحدث اللواء شرطة النذير خضر، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، رئيس الفريق الوطني، عن أهمية عملية التقييم الوطني للمخاطر وإعتماد السلطات الوطنية على نتائجها المتمثلة فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل المصاحبة لها.
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