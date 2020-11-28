البرازيل.. أكثر من 34 ألف إصابة بكورونا و514 وفاة في 24 ساعة





قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس.





ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و238 ألفا و350 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 171 ألفا و974 وفاة منذ ظهور الجائحة حتى الآن.





يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصية للوفيات بعد الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.





وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.





وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.





من المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كورونا في العاشر من ديسمبر.





وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير.





وقال مسؤولون إن شركة فايزر، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، حيث ستكون الدول والولايات المتحدة، والأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.



