ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل.. أكثر من 34 ألف إصابة بكورونا و514 وفاة في 24 ساعة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و238 ألفا و350 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 171 ألفا و974 وفاة منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصية للوفيات بعد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

من المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كورونا في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير.

وقال مسؤولون إن شركة فايزر، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، حيث ستكون الدول والولايات المتحدة، والأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أشرف زكي: سعيد بهدف شيكابالا.. وتغييره بكاسونجو لم يكن موفقا

خلف ظهرها.. لحظة تحبس الأنفاس لـ غزال شرس يفاجئ امرأة| صور

نهائي القرن .. السولية يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الزمالك

إصابة خطيرة لـ اسلام جابر لاعب الزمالك

شاهد ما حدث لمسنة تعرضت لآلاف اللدغات من سرب نحل ضخم

الأهلي قاهر الجميع.. أحمد موسي يهنئ النادي الأهلي بالنجمة التاسعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلميذ أصلع يثير الحيرة في بريطانيا.. ويختفي في ظروف غامضة| صور

خلف ظهرها.. لحظة تحبس الأنفاس لـ غزال شرس يفاجئ امرأة| صور

بعد ساعات من وفاته.. شاهد لحظة استيقاظ ميت يصرخ داخل المشرحة| صور