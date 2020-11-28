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حوادث

وفاة نائب برلماني بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. اسرته: لم يحتفل بفوزه

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:25 ص
النائب جمال حجاج
النائب جمال حجاج
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إبراهيم الهوارى
توفى الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي عن دائرة بنها وكفر شكر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان النائب جمال حجاج داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

من ناحية أخرى سيطرت حالة من الحزن على اسرة واقارب المتوفى مؤكدين أن الراحل توفى قبل أن يحتفل بفوزه فى انتخابات مجلس النواب أو يستخرج كارنية العضوية.

فيما اعلن المهندس محمد جمال حجاج نجل الفقيد ان والده اوصي بدفنه في مقابر العائلة بالرملة والاقتصار علي تشييع الجنازة مشيرا الى انه من المقرر الصلاة عليه من امام مستشفى التامين ببنها ومنها علي مقابر قرية الرملة مركز بنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد.

من جانبها نعت محافظة القليوبية الفقيد وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الأقليم حضور الجنازة والمقررة أن تقام مع صلاة اليوم السبت من أمام مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها وتجمع العشرات من أسرة الفقيد أمام المستشفى لمواساة نجله والترتيب للجنازة.

كان النائب جمال حجاج قد اعلن إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا يوم 5 نوفمبر الماضي خلال إجراء انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية ولكن لم يمهله القدر للاحتفال بالفوز لتعلن وفاته عقب توقف القلب وعدم النجاح في إسعافه داخل قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خبر وفاة النائب ببوست جاء فيه "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".

وكان الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها قد أعلن نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري ووضعه بالعزل المنزلي إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفى.
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