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حوادث

إزالة منزل لخطورته على السكان بطوخ

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:26 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
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إبراهيم الهوارى
أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية منزلا متصدعا بقرية السفاينة وذلك لوجود درجة ميل به مما يشكل خطورة على السكان والمارين على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بعد صدور قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

وكان رئيس مركز ومدينة طوخ قد تلقى بلاغا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل على منزل متصدع ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق.

وعلى الفور تم الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وتم إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة وتم  تنفيذ الإزالة واخلاء جزئي لاحدي حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 أدوار وبه طابقين فقط مشغولين بالسكان وتم إخلائه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة، كما أوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.
وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد تفقد الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار للاستعداد  لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء السبت ، وذلك بعد الإنتهاء من اعمال دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.

وشاهد الهجان اعمال تغطيه سطح الاسفلت بماده استيل جارد وهي ماده امريكيه الصنع تعطي السطح لمعه كما تحافظ علي الاسفلت من عوامل الجو حيث تعطي عمر اطول للاسفلت .

واشار  إلي أنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.

وتابع الهجان خلال جولته سير العمل في كوبري قلما العلوي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا ، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

فى هذا الصدد أشار  المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق  مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه  أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين).
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