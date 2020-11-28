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مرأة

بفستان قصير.. دينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
دينا
دينا
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هاجر هانئ
حرصت الراقصة دينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت دينا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلي الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأزرق المزين بالنجوم ذات اللون الأبيض.

وانتعلت دينا حذاء مسطح باللون الأبيض فيما نسقت حقيبة يد باللون النبيتي مع إطلالتها، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

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أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ويذكر أن شاركت الفنانة دينا في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.


ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

ولدت دينا  في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية ، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

يذكر ان سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح. 

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