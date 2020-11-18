بالأبيض والأسود.. شاهد الراقصة دينا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الراقصة دينا صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت دينا بإطلالة جميلة، مرتدية فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود، ومزود بالريش الأسود علي الأكمام.

واعتمدت دينا علي تسريحة شعر مرفوعة إلى أعلى، مع لوك ميك اب خفيف ورقيق.

وأنهت دينا طلتها بحلق طويل باللون الأبيض في أذنيها، مع خواتم من الفضة في يدها.

وعلقت دينا علي الصور قائلة: " انتظروا مسلسل هي ابتداء من يوم الخميس ١٩ نوفمبر على Bein، صباح جميل ".

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي:

جميلة – متائلقة – حلو اوي الموديل دا



