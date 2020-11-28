بأسهل الخطوات.. 4 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل القرع الحلو

مهلبية القرع

٢ كيلو قرع عسل مقطع مكعبات

٢ كوب حليب

٢ ملعقة كبيرة نشا

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

يرفع القرع على النار ويترك ليبدأ في الغليان. يضاف السكر ويقلب مع القرع. يترك المزيج على النار حتى ينضج القرع ويذوب تمامًا مع السكر وتجف أي سوائل من القرع. يرفع الخليط من على النار ويضرب في الكبة أو الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى ينعم تمامًا.

يضاف النشا للحليب ويقلب معه حتى يذوب تمامًا. يضاف الحليب للقرع البيوريه. يرفع المزيج على النار ويقلب بإستمرار حتى يغلي ويتكثف. تضاف الفانيليا وترفع المهلبية من على النار.

تصب المهلبية في كاسات التقديم وتترك لتهدأ من الحرارة تمامًا ثم تنقل للثلاجة لتبرد.

تقدم مهلبية القرع مع القرفة والمكسرات على الوجه.





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قرع عسل بالبشاميل

٢ كيلو قرع مكعبات

٢ كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

لتر حليب

كوب قشطة

٥ ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

سمنة

كوب فستق

كوب زبيب

طريقة التحضير

يرفع القرع المكعبات مع السكر على النار ويترك الخليط حتى يذوب السكر وينضج القرع تمامًا وتجف أي سوائل منه. يترك القرع جانبًا ليهدأ من الحرارة.

لعمل البشاميل ترفع السمنة مع الدقيق على النار ويشوح الدقيق سريعًا بدون أي تغيير في اللون. يصب الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يغلي البشاميل ويتكثف. تضاف الفانيليا والقشطة وتقلب حتى تذوب تمامًا في البشاميل. يرفع البشاميل من على النار.

لتجميع الطبق تضاف القرفة والزبيب والمكسرات على القرع. يفرد القرع في طبق بايركس ويغطى بالبشاميل تمامًا.

يطهى القرع في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر الوجه. يرفع قرع العسل من الفرن ويترك ليهدأ من الحرارة قبل التقديم.









مربى القرع

٢ كيلو قرع مكعبات

½ كيلو بطاطا مكعبات

½ كيلو سكر

٥ حبات قرنفل

٢ عود قرفة خشب

رشة ملح ليمون

طريقة التحضير

يقلب القرع مع السكر جيدًا ويترك ليلة في الثلاجة.

في اليوم الثاني يرفع القرع من الثلاجة لتزول منه البرودة.

يرفع القرع بالسكر على النار المرتفعة ويضاف له القرفة والقرنفل. تترك المربى لتغلي جيدًا على نار مرتفعة حتى تتبخر السوائل الزائدة منها. تخفض درجة الحرارة وتترك المربى لتسمك وتتسكر. قبل الرفع من على النار يضاف ملح الليمون ويقلب.

تنقل المربى الساخنة لبرطمانات حفظ زجاجية معقمة وتحفظ في الثلاجة.





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مافن القرع

½ ١ كوب دقيق

كوب قرع بيوريه

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

٢ بيضة

½ كوب سكر بني

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة قرفة

½ كوب زيت

طريقة التحضير

يخلط الدقيق مع التوابل والبيكينج باودر والبيكينج صودا والملح ويترك جانبًا. يخلط البيض مع الزيت والسكر والقرع البيوريه حتى يتجانس الخليط تمامًا. يصب الخليط السائل على الخليط الجاف وتقلب المكونات حتى تتجانس.

تحضر صينية مافن مبطنة بأكواب الكب كيك الورقية. يصب خليط المافن في الصينية حتى يملئ نصف الكوب الورقي.

يخبز المافن في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ على الرف المنتصف وتدار مروحة توزيع الحرارة في حالة تواجدها حتى يتم النضج. يرفع المافن من الفرن عند تمام النضج ويقدم ساخن.