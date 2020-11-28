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منوعات

ترجع لأكثر من 900 سنة.. اكتشاف كنوز ثمينة في قاع البحر بجزيرة جيجو الكورية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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نهى حمدي

ظهرت علامات الذهول والدهشة على وجوه علماء الآثار الكوريين الجنوبيين ، عند اكتشافهم منحدر ثمين للغاية كان يستخدم للسفن التجارية الصينية منذ حوالي 900 عام، وإلى جانبه كنز من العملات القديمة والمشغولات الخزفية.

 

حيث اكتشف علماء آثار كوريون جنوبيون ، مكافأة من الكنز المفقود منذ ما يقرب من 1000 عام تحت سطح البحر ، وقالوا إن العملات الذهبية كانت من بين القطع الأثرية القيمة.

 

وتم الاكتشاف من خلال التحقيقات الأثرية تحت الماء في كوريا الجنوبية قبالة ساحل Sinchangli في جزيرة جيجو بين مايو ويوليو من هذا العام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

وتُظهر اللقطات غواصين يعلقون حبالًا بحجر كبير بحيث يمكن إخراجه إلى السطح، وعند إلقاء نظرة فاحصة على الكنز المتناثر ، تظهر الأشياء اللامعة وقطع الأواني الفخارية في قاع البحر التي يتم جمعها ووضعها بعناية في سلال من قبل الغواصين.

 

كان المنحدر الحجري ، المعروف أيضًا باسم منحدر القارب ، بطول 3.1 متر (10 أقدام) ووزنه 586 كيلوجرامًا (1،292 رطلًا)، وفقًا للمعهد الوطني للخصائص الثقافية البحرية في كوريا الجنوبية ومتحف جيجو الوطني ، اللذان شاركا في التحقيق ، تم كسر الحجر الكبير إلى قطعتين عند العثور عليه.

 

الجسم الحجري على شكل معين ، سميك في المنتصف ، ومدبب عند الطرفين الأيمن والأيسر، وبه فتحة 22 سم (8.6 بوصة) في الوسط وفتحة 7 سم (2.8 بوصة) لتثبيت مسامير التثبيت.

 

وفقًا للدراسة كانت مثل هذه المنحدرات "الممرات" شائعة في الصين خلال عهد أسرة سونغ ويوان، بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف الخبراء أيضًا عملات معدنية وخزفيات من عهد أسرة سونغ الشمالية ، والتي بدأت عام 960 بعد الميلاد واستمرت حتى عام 1279.

 

فيما يشير الاكتشاف إلى أن مقاطعة جيجو كانت ذات يوم تحتل مكانة مهمة في التجارة البحرية بشرق آسيا.

 

أما عن تاريخ أسرة سونغ الشمالية فقد حكمت الصين على امتداد 5 أسر، وكانت حكوماتها من اوائل الحكومات في دول العالم آنذاك التي تصدر أوراق نقدية، كما كانت من أوائل الحكومات الصينية التي تنشأ قوة بحرية دائمة،  وأول من استخدم البارود والبوصلة.

 

 

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