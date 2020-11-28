مباراة إفريقية بمستوى عالمي.. محمد جاد يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري الأبطال

قال الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إنه من أجمل مشاهد المباراة، بالأمس، اللعب الراقي وتجنب التعصب، معقبا "كرة أفريقية بمستوى عالمي"، كما تقدم بالشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب، مهنئا إياه بفوز الأهلي.





وتوّج النادي الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.





وبالحديث عن اللاعبين والأندية، يبدأ تطبيق رسوم التنمية الجديدة على عقود الانتقالات والتعاقدات الحالية التي يشهدها الدوري المصري على مستوى اللاعبين والمدربين والأجهزة الفني، خاصة قطبيه الأهلي والزمالك، وذلك بزيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود واستحداث أخرى طبقا للقانون الجديد.





كان ذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية يونيو الماضي القانون رقم 83 لسنة 2020، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.





ونُشر القانون، في الجريدة الرسمية، عقب موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق والذي بمقتضاه يتم استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين المصريين والأجانب.





عقود اللاعبين

وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل.









وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.





واستحدث القانون بندا جديدا وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود).



